Bocce: Cvm Montegridolfo cede in trasferta (6-2) contro il Fossombrone

Sport

Montegridolfo

| 09:07 - 10 Maggio 2021

La squadra bocce Montegridolfo.

Brutta sconfitta esterna per la formazione della CVM Montegridolfo che cede nettamente contro il Fossombrone per 6-2. Contro i marchigiani i riminesi hanno sin dall'inizio subito la miglior forma dei padroni di casa che si sono imposti in ambedue i tempi per 3-1. Ora la classifica vede il Montegridolfo terz'ultimo a tre punti dal Fontespina con un calendario che nelle ultime due giornate lo vedrà incontrare le due attuali capoliste nell'ordine: Possaccio in casa ed il Boville in trasferta.



Questo lo score dell'incontro: Fossombrone vs CVM Montegridolfo (RN) 6-2 (56 – 39):A Grilli – G. Girolimini – C. Carbonari vs D. Paolucci – G. Signorini – M. Moretti 6-8, 8-3; A. Cappellacci vs G. Miloro 8-7, 8-5; S. Girolimini – A. Girolimini vs D. Paolucci – G. Signorini 8-3, 2-8; A.Grilli (2° set V. Rotatori) – A. Cappellacci (2° set C. Carbonari) vs R. Manghi – M. Moretti 8-4, 8-1.

All. Fossombrone: Romeo Righi.

All. CVM Moving System Montegridolfo: Marco Gili.

Direttore di gara: Silvio Giustozzi.

Questi gli altri risultati di Serie A (girone 2) quinta giornata di ritorno : Rubierese-Boville 2-6; Possaccio-APER 8-0;Cagliari-Fontespina rinviata.

Classifica Serie A 2021 (girone 2): Possaccio, Boville 27; Fossombrone 22; Rubierese 17; Fontespina 14 (una partita in meno); CVM Montegridolfo 11; APER 7; Cagliari 4

Classifica girone 1: MP Filtri 26; Salerno 18; Mosciano 17; Kennedy (Na) 15; Vigasio (Vr) 14; Giorgione (Tv) 12; Capitino (Fr) 7; Montesanto (Mc), punti 6.

Prossimo turno (13° giornata - sesta di ritorno girone 2- 15 Maggio ore 14.30): CVM Montegridolfo-Possaccio (andata 1-7); Boville-APER (5-3); Cagliari-Rubierese (1-7); Fontespina-Fossombrine (3-5)