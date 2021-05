Malore per un marignanese durante la passeggiata alla Diga di Ridracoli

Cronaca

San Giovanni in Marignano

| 07:15 - 10 Maggio 2021

Le operazioni di soccorso.

Malore durante una passeggiata intorno alla Diga di Ridracoli. Un 42enne di San Giovanni in Maringnano nel pomeriggio di domenica, si trovava a spasso con la sua famiglia quando, ad un certo punto, è stato colto da malore accusando delle fastidiose vertigini che non gli consentivano di stare in piedi. Immediatamente è stato allertato il 118. I sanitari sono giunti sul posto insieme alla squadra medicalizzata del Soccorso Alpino e Speleologico stazione M.te Falco. Il 42enne, raggiunto dai soccorritori e dal personale medico e infermieristico è stato valutato e trattato farmacologicamente. Dopo essere stato stabilizzato è stato posizionato sulla barella portantina e con tecniche alpinistiche è stato calato fino alla strada e consegnato al personale dell’ambulanza che lo ha trasportato all’ospedale di Santa Sofia in codice di bassa gravità.