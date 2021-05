Fusione fiere Rimini-Bologna, commercianti e operatori turistici preoccupati

Attualità

Rimini

| 17:21 - 09 Maggio 2021

Rimini Fiera.

Gli operatori turistici e i commercianti della provincia di Rimini "stanno guardando con una certa apprensione alle dinamiche che riguardano l'ormai prossima fusione tra le fiere di Rimini (Italian Exhibition Group Spa) e Bologna (BolognaFiere Spa). Un passaggio importante, fondamentale, che in quest'ottica di fusione permetterà al nuovo soggetto di diventare il primo gruppo fieristico in Italia, il terzo d'Europa". Lo dichiara Gianni Indino, presidente di Confcommercio della provincia di Rimini. "Sul territorio gli operatori ci pongono molti dubbi e notiamo forte preoccupazione", aggiunge. "Le prospettive di questo progetto sono solide, ma cresce il timore sulla fusione con Bologna perché vedono tangibile il rischio che il nostro territorio venga depauperato di una sua comprovata eccellenza e che venga a perdersi un asset strategico per il nostro turismo creato con tanto impegno in questi decenni. La richiesta che si è alzata a gran voce, soprattutto in quest'ultimo periodo, è che questa operazione venga portata avanti nel segno del massimo equilibrio e del riconoscimento dei valori che sono attualmente in campo".