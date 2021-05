Calcio D, Rimini-Prato 0-1. Il portiere Adorni: 'Peccato perdere così, da applausi la giocata di Tavano'

Sport

| 20:31 - 09 Maggio 2021

Adorni (foto Venturini). In gallery: Gomis, Casolla in un contrasto con Kouassi, Vuthaj, Canalicchio e Simoncelli.

Il portiere del Rimini Federico Adorni è stato il migliore dei suoi. Pronto quando c'era da parare tra i pali e a terra, altrettanto quando c'era da uscire e farsi largo in area su insidiosi traversoni. Per uno che è stato a lungo in panchina una bella prova (non giocava dalla partita in casa contro la Marignanese Cattolica)

“Veramente peccato perdere così – commenta - perché in dieci per più di un tempo abbiamo retto bene. Abbiamo preso gol all’ultimo minuto, però con una giocata d’applausi di Tavano. Un tiro imparabile. Non penso che abbiamo qualcosa da rimproverarci per come si è incanalata la partita. Per quanto mi riguarda, sono soddisfatto della prestazione mia, purtroppo quello che conta è il risultato collettivo, che non è stato positivo”.

L'intervento più difficile?

“Quella su Tavano in chiusura del primo tempo, era un tiro forte ed era importante andare al riposo sullo 0-0 visto che eravamo in inferiorità numerica. Penso sia inevitabile soffrire quando giochi con uno in meno per più di un tempo, ma abbiamo sofferto il giusto, non ho visto un assedio. Se il match fosse finito in parità non ci sarebbe stato da meravigliarsi”.

Daniele Simoncelli guarda il bicchiere mezzo pieno: “Mi rode la sconfitta maturata in questo modo, all’ultimo secondo perchè stavamo dando tutto e di questo credo ci vada dato merito anche se in dieci. Con un uomo in meno per più di un tempo è inevitabile concedere qualcosa, ma abbiamo sofferto il giusto. Abbiamo reagito e soprattutto lottato fino alla fine. Il pareggio sarebbe stato il risultato meritato per lo sforzo, in 11 contro 11 siamo stati bravi. Poi siamo stati bravi a riorganizzarci. Ci deve rimanere la prestazione, la voglia, l’organizzazione, lo spirito che ci abbiamo messo fino all’ultimo secondo sperando di essere un po' più fortunati”.

