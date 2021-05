Calcio D Il film di Rimini Prato 0-1: sconfitta pericolosa in chiave playoff

Sport

Rimini

| 17:56 - 09 Maggio 2021

L'arbitro espelle Canalicchio. In gallery: il fallo del difensore biancorosso, Adorni respinge la punizione di Tomi, un'uscita del portiere biancorosso, poi battuto da Tavano. La gioia dei giocatori toscani.



Quinta partita consecutiva senza vittorie per il Rimini, sconfitto nel recupero dal Prato (0-1), che ha capitalizzato la superiorità numerica per oltre un tempo di gioco. Prima del rosso a Canalicchio al 42' per fallo da ultimo uomo su Ouattara, il Rimini però non aveva praticamente tirato in porta e aveva avuto una sola occasione al 28', sugli sviluppi di un calcio d'angolo, con Vuthaj e Pupeschi che non sono riusciti a concludere in rete. L'impressione è stata, per lunghi tratti, quella di assistere a una partita di fine stagione, senza obiettivi in palio, con il Prato a cercare la vittoria con qualche sortita, trovando però sulla sua strada l'attento Adorni, che ha ripagato la fiducia di Mastronicola con una buona prestazione. L'occasione migliore, gol a parte, è capitata a Carli al 77'. Sull'assist di Tavano però il giovane centrocampista ha calciato a lato da posizione favorevole. La partita sembrava destinata a finire con un pari a reti inviolate, quando al 93' l'esperto Tavano ha segnato con la specialità della casa, il tiro a giro di destro sul secondo palo. Davvero nulla da fare per Adorni. Il Rimini si mantiene in zona playoff con 41 punti, gli stessi della Pro Livorno, ma il Prato sesto, attualmente fuori dagli spareggi, accorcia a - 1 (40 i punti per i toscani, con una gara in meno).



Rimini - Prato 0-1



RIMINI (3-5-2): Adorni - Pupeschi, Nanni, Canalicchio - Pecci (1' st. Lugnan), Gomis, Ricciardi, Simoncelli, Arlotti (1' st. Viti) - Vuthaj (44' st. Diop), Casolla (29' st. Ambrosini).

In panchina: Scotti, Manfroni, Sambou, Pari, Accursi

PRATO (4-3-1-2): Piretro - Mastino, Tognarelli, Giampà (27' st. Sciannamè), Tomi - Calamai (27' st. Minardi), Spinosa, Kouassi (3' st. Carli) - Sanat - , Ouattara (35' st. Falchini), Tavano.

In panchina: Nannelli, Cecchi, Masini, Casati, Fremura

All. Firicano.



ARBITRO: Virgilio di Agrigento (Salviato di Castelfranco e Marchesin di Rovigo)

RETI: 48' st. Tavano

AMMONITI: Kouassi, Tognarelli, Pupeschi, Adorni

ESPULSI: 41' pt. espulso Canalicchio per fallo da ultimo uomo

NOTE: Angoli 3-7. Recupero: 1'pt. 4' st.



Fotoservizio Davide Venturini