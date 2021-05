Pennabilli: gesto di cuore, donato un defibrillatore alla frazione Maciano

Attualità

Pennabilli

15:50 - 09 Maggio 2021

L'inaugurazione del defibrillatore.



Un defibrillatore donato alla comunità di Maciano di Pennabilli, grazie alla generosità del Maciano Team Runner e al contributo della Croce Verde di Novafeltria. Con il defibrillatore Lifepak installato nella pensilina del centro del paese, cresce la possibilità di intervento in caso di necessità. Ieri (sabato 8 gennaio) si è tenuta una cerimonia di inaugurazione, alla presenza del sindaco Mauro Giannini: "Voglio ringraziare per l'intraprendenza e la dinamicità del Maciano Team Runner e tutti i macianesi, tutte queste iniziative sono sempre dettate per l'amore del paese ed è quello che ci fa stare uniti", ha commentato il primo cittadino,c he ha ringraziato anche la Croce Verde per essere sempre presente, "un orgoglio per tutta l'Alta Valmarecchia". "E' stata donata una cosa utilissima, speriamo che non ci sia mai bisogno di utilizzarla, però se succedesse qualcosa una speranza in più per salvarci la vita c'è", ha chiosato il primo cittadino.