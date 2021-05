DIRETTA TESTUALE Calcio D Rimini - Prato

Sport

Rimini

| 16:02 - 09 Maggio 2021

Diretta testuale.

RISULTATO: 0-0



RIMINI (3-5-2): Adorni - Pupeschi, Nanni, Canalicchio - Pecci, Gomis, Ricciardi, Simoncelli, Arlotti - Vuthaj, Casolla.

In panchina: Scotti, Manfroni, Viti, Sambou, Pari, Lugnan, Ambrosini, Accursi, Diop.

PRATO (4-3-1-2): Piretro - Mastino, Tognarelli, Giampà, Tomi - Calamai, Spinosa, Kouassi - Sanat - , Ouattara, Tavano,

In panchina: Nannelli, Cecchi, Carli, Sciannamé, Masini, Casati, Minardi, Fremura, Falchini.

All. Firicano.

ARBITRO: Virgilio di Agrigento (Salviato di Castelfranco e Marchesin di Rovigo)

RETI:

AMMONITI: Kouassi, Tognarelli

ESPULSI: 41' pt. Espulso Canalicchio pe rfallo da ultimo uomo

NOTE: Angoli 1-1. Recupero: 1'pt.



Inizio gara ore 16

Nel Rimini indisponibile Valeriani, avvicendamento tra i pali: fuori Scotti e dentro Adorni. Rientra in difesa Canalicchio, Simoncelli al posto di Sambou. Nel Prato assenti gli infortunati Gentili (difensore), Cellini e Bertolini (attaccanti).

1' Tiro di Quattara da fuori a lato. Il Rimini attacca da sinistra verso destra

10' La partita si gioca in prevalenza a centrocampo, le difese hanno la meglio sugli attacchi, il Rimini che cerca di fare la partita.

Dagli altri campi: Real Forte Querceta-Aglianese 0-2, Sasso Marconi-Forlì 1-0, Ghivizzano-Corticella 0-1.

22' Punizione di Casolla dai 20 metri, centrale. Parata facilmente da Piretro.

24' Punizione di Tomi da 25 metri circa, devia in tuffo Adorni.

Mezzolara - Marignanese Cattolica 1-0

28' Mischia in area su tiro di Vuthaj respinto così come la conclusione di Pupeschi respinta: il tutto nei pressi dell'area piccola in conseguenza di un calcio d'angolo di Ricciardi. Occasione per il Rimini.

3' Azione di Sanat che sfugge all'avversario sulla destra in area, il suo tiro di sinistro è respinto da Adorni. Occasione Prato.

41' Espulso Canalicchio per fallo da ultimo uomo su Quattara lanciato a rete. Punizone da 20 metri dall'area: tiro di Tomi respinto da Adorni. Successivamente conclusione di Tavano respinta ancora a terra dal portiere biancorosso. Prato pericoloso e Rimini in dieci uomini.

Primo tempo 0-0