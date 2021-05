Fiere, fusione Rimini e Bologna, gli albergatori chiedono che non sia sbilanciata

Attualità

| 10:54 - 09 Maggio 2021

Patrizia Rinaldis.

Nella fusione tra le fiere di Bologna e Rimini "il rapporto sia paritario, non solo a livello politico, ma soprattutto per quanto riguarda il governo esecutivo dei due quartieri, con l'obiettivo di assicurare una piena coesione tra le parti e un efficace e trasparente controllo della nuova societa'". L'appello arriva dalla presidente degli albergatori di Rimini, Partizia Rinaldis che teme "un assetto di governance della futura societa' unica decisamente sbilanciato", e che sottolinea "il grande impegno che la nostra categoria ha profuso in questi 20 anni credendoci, investendo quote nel progetto fin dalla nascita e affiancandone la crescita e supportando anche i momenti di crisi".

Ora, ragiona Rinaldis, l'attivita' della societa' Italian Exhibition Group e' arrivata a generare nel territorio di Rimini un giro di affari "che supera il miliardo di euro di cui beneficia tutta la comunita' locale". Per questo motivo, gli albergatori, "pur credendo fortemente nella strategicita' dell'operazione di una fusione con BolognaFiere che porterebbe Ieg a diventare una delle principali realta' fieristiche internazionali, riteniamo che sarebbe un errore imperdonabile intaccare il valore creato da Ieg sul territorio riminese", prosegue. Da qui il "forte appello agli amministratori e ai tecnici che, in questo momento, stanno trattando l'operazione di fusione per la parte riminese", conclude Rinaldis.