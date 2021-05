Basket C Silver, Angels corsari a Forlimpopoli (52-60). Primo posto matematico

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 03:00 - 09 Maggio 2021

Francesco Fusco in azione (Foto Aldo Sgroi).

Arriva sul campo dei Baskers Forlimpopoli la matematica certezza del primo posto per i gialloblù di coach Gabriele Ceccarelli al termine di una partita sempre punto a punto con Forlimpopoli (52-60).

LA PARTITA

Forfait di Nucci, Donati e Piani in casa Baskers mentre per gli Angels in panchina per onor di firma Luca Pesaresi e Niccoló Buzzone.

La posta in palio è alta e si sente fin dalle prime battute al PalaPicci con le difese a prevalere sugli attacchi. Santarcangelo dopo 5’ di gioco guida 6-10 con due lay up di Ettore Semprini e le triple di Scarponi e Frigoli. Forlimpopoli è sugli scudi con Piazza e Dell’Omo e chiude il primo quarto sul 10-17 con Rombaldoni costretto alla panchina precauzionalmente.

Nel secondo periodo il gioco dei locali è più intenso, i Dulca Angels sbagliano tante conclusioni in attacco subendo la difesa al limite del fallo dei locali, che a loro volta con Ricci e Flan si riavvicinano ai gialloblù (17-21 al 15’). Gli Angels segnano con il contagocce, con il solo Scarponi coadiuvato da Gamberini a portare punti sul tabellone che a metà partita dice 28-24.

Negli spogliatoi coach Ceccarelli sprona la truppa che prontamente risponde sul campo. Capitan Gamberini si carica la squadra sulle spalle firmato 7 punti in un amen, Forlimpopoli però con Piazza è incontenibile e resiste alla prima carica gialloblù (35-31 al 25’). Santarcangelo aggiusta un attimo la mira dall’arco e così Ale Vandi insieme a Semprini firmano il sorpasso sul finale di quarto 39-43.

Nell’ultimo periodo è battaglia su entrambi i lati del campo, gli Angels con Frigoli e un ritrovato Fusco trovano addirittura il massimo vantaggio sul +7 (40-47 al 35’) ma i locali non si scompongono e ricuciono subito con Dell’Omo e due punti di Ricci 47-49 al 36’. I gialloblù rimangono lucidi e ancora una volta Gamberini in post basso spiega pallacanestro tramutando in canestri delle quasi palle perse. Con un libero di Scarponi arrivato sul tecnico di Agnoletti, i Dulca Angels si riportano avanti 47-53 al 37’. In attacco arriva allo scadere dei 24 secondi per Forlimpopoli la bomba dell’interessante esterno Gorini seguito nell’azione successiva da due tiri liberi di Ricci che portano di nuovo Forlimpopoli vicina (52-53 al 38’). L’esperienza dei gialloblù però si rivela importante: Frigoli converte due tiri liberi grazie al bonus dei locali, in difesa recuperano palla e in attacco come all’andata Fusco sigla il canestro che a 30 secondi dalla fine regala la vittoria agli Angels Santarcangelo, consolidata da altri due tiri liberi di Frigoli (52-60).

Importante obbiettivo raggiunto per gli Angels che dovranno attendere ancora per conoscere l’avversaria nell’unico turno di playoff disponibile che si giocherà al meglio delle tre gare, la prima a Santarcangelo al Pala SGR (data di inizio 5 giugno) e poi l’eventuale “bella” ancora in casa.

Il mini girone andrà avanti fino al 22 maggio con gli Angels che osserveranno un turno di riposo e poi affronteranno Granarolo in casa al Pala SGR.

Il tabellino

Baskérs Forlimpopoli – Dulca Santarcangelo 52-60

Forlimpopoli: Rombaldoni 3, Piazza 13, Dell’Omo 13, Ricci 8, Flan 9, Gorini 6, Nucci, Matteucci, Naldini, Donati, Torelli, Gaspari. All. Agnoletti Ass.Ronci

Santarcangelo: Gamberini 16, Scarponi 13, Semprini 8, Frigoli 7, Mulazzani 3, Vandi 9 Fusco 4, Tamburini, Polverelli, Chiari, Pesaresi n.e. All. Ceccarelli Ass. Bronzetti

PARZIALI: 10-17; 28-24; 39-43