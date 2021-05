Lite tra due ragazzine in centro storico, si insultano e si prendono per i capelli

Cronaca

Rimini

| 22:14 - 08 Maggio 2021

L'intervento dei Carabinieri in via Serpieri a Rimini.

Oggi (sabato 8 maggio) le forze dell'ordine sono dovute intervenire in più di un'occasione per calmare i bollenti spiriti di alcuni ragazzi esagitati. Intorno alle ore 20.50 in via Serpieri, in centro storico a Rimini, sotto gli occhi dei passanti, alcune ragazzine, presumibilmente minorenni, hanno iniziato a prendersi a male parole, per poi passare alle vie di fatto. Si sono prese per i capelli e insultate, la colluttazione è stata interrotta dai carabinieri. Un'altra pattuglia dei militari è intervenuta alle 21 in via Flaminia, per sedare un'altra mini rissa tra giovani. È il secondo episodio avvenuto in pochi giorni, lamentano alcuni residenti, che chiedono un maggior presidio da parte delle forze dell'ordine.



Nella foto gallery la pattuglia intervenuta in via Flaminia.