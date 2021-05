Basket C Silver, Coppa del Centenario: i Titans passano ad Acqualagna (61-73)

Sport

Repubblica San Marino

| 21:07 - 08 Maggio 2021

Raschi ha segnato 9 punti.

E' una gran bella vittoria quella ottenuta dai Titans nella seconda giornata di Coppa del Centenario ad Acqualagna. I ragazzi di coach Porcarelli hanno comandato nel punteggio per tutto l’incontro, chiudendo sul +12 (61-73) e disputando 40 minuti di buonissima qualità sui due lati del campo.

La Pallacanestro Titano va sotto solo all’inizio, quando i padroni di casa arrivano sul 9-0 e provano una mini-fuga. La risposta sammarinese è pronta, col punteggio che al 5’ dice 9-8 (due liberi di Saponi) e con la chiusura di periodo che vale il sorpasso con l’attacco che gira bene (18-21).

Nel secondo parziale i Titans spingono il pedale dell’acceleratore e vanno in fuga grazie alla difesa e a un ottimo attacco contro la zona locale. Palmieri e Dini segnano punti importanti e con un break di 9-2 il tabellone dice 23-32. Non solo, perché le triple di Macina e Giacomo Pasolini scavano un solco ancor più profondo e il contropiede di Gennari vale il 29-48 al 19’.

Vietato allentare la tensione anche di ritorno dagli spogliatoi e infatti Acqualagna non rientra mai in maniera realmente pericolosa. Un parziale di 8-2 consente ai locali di scrivere a tabellone il 39-50, ma i Titans appaiono comunque sempre in controllo. Due super entrate di Dave Macina ristabiliscono un confortante +15 (39-54), Palmieri ci aggiunge punti di qualità e la difesa si produce in sequenze eccellenti. Si tocca anche il +20 sulla tripla di Raschi (39-59 al 26’, break di 9-0).

Il quarto periodo vive nel segno della difesa per tre minuti, col punteggio che non si muove dal 46-64 del 30’. Poi la retina comincia a essere bucata, con Acqualagna a produrre l’ultimo sforzo per rientrare e Beligni a mettere cinque punti per il -11 a 3’ dalla sirena (57-68). Il canestro decisivo, quello che chiude definitivamente i conti, è di Macina, che infila la tripla del +14 (57-71) e consente alla squadra di vivere un finale senza patemi. Appuntamento a giovedì, al Multieventi arriva Urbania.

Il tabellino

PALL. ACQUALAGNA – PALL. TITANO 61-73

ACQUALAGNA: Cecchini 11, Mancinelli, Bianchi 24, Bartoccioni, Azzolini, Marzani, Luccarini, Diana 10, Maltempi 2, Bacchiani 5, Beligni 9, Ricci. All.: Renzi.

TITANO: Gennari 6, Macina 19, Raschi 9, Montanari 2, Saponi 8, Palmieri 8, Dini 15, Liberti, G. Pasolini 6, Bombini, Borello, E. Pasolini. All.: Porcarelli.

Parziali: 18-21, 31-48, 46-64