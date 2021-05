Baseball, San Marino: il test in famiglia finisce 3-3

Sport

Repubblica San Marino

| 20:51 - 08 Maggio 2021

Il lanciatore Carlos Quevedo.

Un pari, come può accadere in preseason, è la firma conclusiva del sabato in famiglia. Il San Marino Baseball, sul diamante amico di Serravalle, si è diviso in squadra “blu” e squadra “rossa” agli ordini del manager Doriano Bindi. Partita ai 7 inning con ampia rotazione di tutti i lanciatori e buone cose da parte di diversi elementi del gruppo. 3-3 il finale.

Nei blu il partente è stato Carlos Quevedo, che dopo 3 inning (5 K) ha lasciato spazio a Kourtis (2) e Nicola Garbella (2). Nei rossi a salire per primo in pedana è stato Luca Di Raffaele (4 riprese e 4 K), poi Baez e Giovanni Garbella. Deve ancora raggiungere il gruppo Renee Mazzocchi.

In battuta bel momento coi doppi al muro al 5° di Tromp e Nicola Garbella, che hanno ribaltato la partita per i blu dopo il 2-1 momentaneo spinto a casa da Epifano. Il punto finale è arrivato nella parte bassa del sesto.

Da segnalare il debutto coi “fratelli maggiori” per Tommaso Mancini, Kevin Casadei e Federico Berardi.

Alcuni highlights degni di nota anche dal punto di vista difensivo. Da segnalare la gran presa all’esterno sinistro di Dimitri Kourtis, inconsueto nel ruolo ma super efficace nell’occasione.