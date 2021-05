Cronaca

Rimini

| 18:59 - 08 Maggio 2021

Foto di repertorio.

Incidente stradale, nel pomeriggio di oggi, sabato 8 maggio, a Rimini, lungo via Zangheri angolo via Maestri del Lavoro in zona Celle. A scontrarsi un'auto e una bicicletta. Il ciclista di 50 anni, è stato portato in ambulanza fino all'ospedale di Rimini, dove era atterrato l'elisoccorso. È stato poi preso in carico dell'équipe medica e trasportato al "Bufalini" di Cesena. Le sue condizioni sono gravi e la prognosi è riservata. L'incidente è stato rilevato dalla Polizia Locale di Rimini.