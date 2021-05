Montefiore: il sindaco dona una rosa alle famiglie che hanno avuto un figlio nel 2020

Attualità

Montefiore Conca

| 17:02 - 08 Maggio 2021

Il sindaco Filippo Sica.

Le rose come segno di buon auspicio per quello che dovrà essere l'anno della rinascita. Nella giornata di oggi (sabato 8 maggio) si è svolta nell'Arena Raciti di Montefiore Conca, ai piedi della Rocca Malatestiana, l'iniziativa "La Vita che sboccia", promossa dall'amministrazione comunale e resa possibile grazie al contributo economico di RivieraBanca. Presenti il sindaco Filippo Sica, il vice sindaco Taini, l'assessore Mazzi e le consigliere Pangrazi e Mancini. Nell'occasione è stata donata una piantina di rose - simbolo di vita e buona speranza - a tutte le famiglie che hanno avuto un figlio nel corso del 2020. Un piccolo momento di festa per rafforzare lo spirito di coesione e il senso di comunità che accomuna gli abitanti del borgo della Valconca. L'iniziativa è al suo primo anno e sarà ripetuta per tutta la durata del mandato del sindaco Sica, il quale attraverso i versi del poeta Kahlil Gibran, ha ricordato alle famiglie che i genitori sono un mero strumento per far sì che i figli crescano e si sviluppino come individui indipendenti, liberi e felici, sostenendoli durante il loro cammino, senza pretendere che realizzino i sogni dei genitori o che compiano le loro aspettative.