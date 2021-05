Fa tappa a Misano la campagna per la sicurezza dei ciclisti sulle strade Paola Gianotti ospite del comune riminese per l'inaugurazione del cartello di sensibilizzazione

| 15:30 - 08 Maggio 2021

Paola Gianotti a Misano per la campagna di sensibilizzazione per la sicurezza dei ciclisti in strada.