Coronavirus Rimini: 53 nuovi casi, nessun decesso e calano ricoveri

| 15:26 - 08 Maggio 2021

Bollettino Covid Emilia Romagna 8 maggio 2021.

A Rimini si registrano 53 nuovi casi di contagio al Sars- CoV-2, 25 sintomatici e 28 asintomatici. In settimana finora 324 casi, media di 54 casi al giorno (la più bassa dell'ultimo periodo). Cala a 13 il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva (-1), nessun decesso è stato comunicato per il nostro territorio.



In regione 875 nuovi casi su 30.214 tamponi, 2089 guarigioni e 15 decessi. Calano i ricoveri: i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 189 (-6), 1.365 quelli negli altri reparti Covid (-51). Calano i casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 37.685 (-1892).



Sul fronte vaccinazioni, 641.566 le persone che hanno ricevuto la doppia dose e completato il ciclo vaccinale.