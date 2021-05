Ubriaco viola il coprifuoco, poi aggredisce i Carabinieri: arrestato

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 13:43 - 08 Maggio 2021

Carabinieri di Santarcangelo (foto di repertorio).

Ieri sera (venerdì 7 maggio) i Carabinieri hanno arrestato a Santarcangelo un 35enne di Borghi, con precedenti. Il giovane, nell'orario del coprifuoco, è stato sorpreso fuori dalla propria abitazione, in stato di alterazione per l'abuso di alcol, mentre faceva confusione, disturbando il riposo dei residenti di via Madrid. Alla vista dei Carabinieri ha dato in escandescenze, cercando di guadagnarsi la fuga a suon di spintoni. Uno dei militari è rimasto leggermente ferito a una gamba (prognosi di 5 giorni) nella colluttazione. Il 35enne, sanzionato anche in via amministrativa per le violazioni delle normativa Covid, sarà sottoposto a processo a fine maggio. Il giudice ha convalidato il suo arresto e lo ha posto in libertà, con l'obbligo di firma in Caserma.