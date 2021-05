Far West nel centro storico di Rimini, volano tavoli e sedie: caos durante l'aperitivo

Cronaca

Rimini

| 13:15 - 08 Maggio 2021

Vecchia Pescheria di Rimini.

Momenti di concitazione ieri pomeriggio (venerdì 7 maggio), intorno alle 18, nel centro storico di Rimini, alla Vecchia Pescheria. La Polizia è intervenuta su segnalazione di una rissa, trovando sedie e tavoli ribaltati. Sui social girano immagini di due ragazzi che lanciano sedie, tavoli e sgabelli contro i locali, seminando lo scompiglio tra gli operatori e i tanti ragazzi impegnati nell'aperitivo. Non ci sarebbero feriti e la Polizia ha acquisito immagini e testimonianze per dare un volto ai giovani protagonisti della triste vicenda, che riaccende le polemiche sull'insicurezza del centro storico. Federico Brandi, il portavoce di Fratelli d'Italia Provincia di Rimini, accusa: "il centro storico è completamente allo sbando e ciò che spaventa maggiormente è l’assoluto silenzio da parte dell’amministrazione comunale di fronte alle richieste sollevate anche dalle stesse attività. La zona, vista la forte presenza di attività e locali, non può essere in mano alla criminalità". Brandi chiede un presidio costante di Militari e forze di Polizia per prevenire le azioni di baby gang o sbandati e punta il dito contro l'assessore Sadegholvaad: "Negli ultimi mesi lo abbiamo visto fin troppo sui social network a sbandierare la sua candidatura a sindaco alle prossime amministrative contro l’avversario Emma Petitti ma non l’abbiamo visto quando serviva. Con quale coraggio si chiede il voto ed il sostegno ai riminesi quando ci si aspetterebbe da parte sua una presa di posizione?".