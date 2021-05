Calcio RSM: Cristian Protti non è più l'allenatore del Cosmos

Sport

08 Maggio 2021

Cristian Protti.



Si separano di comune accordo i cammini del Cosmos e dell'allenatore Cristian Protti. Anche il vice Pari non farà parte dello staff tecnico 2021-22. "A nome di tutti i componenti della Società Sportiva Cosmos, i dirigenti del club di Serravalle intendono ringraziare Protti e Pari per la passione e la professionalità dimostrate durante questi ultimi due anni. Entrambi si sono impegnati al massimo per guidare la squadra attraverso diverse sfide insidiose e l’hanno fatto sempre con generosità, correttezza e carattere. Auguriamo a Protti e Pari tutto il meglio per i loro impegni futuri con la certezza che rappresenteranno un fantastico valore aggiunto ovunque andranno", si legge in una nota della Società Sportiva Cosmos, che nei prossimi giorni annuncerà il nome del nuovo tecnico.