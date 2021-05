Santarcangelo sperimenta per questa estate un servizio di monopattini condivisi

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 12:17 - 08 Maggio 2021

Monopattini condivisi a Santarcangelo.

Santarcangelo sperimenterà per questa estate un servizio di sharing di monopattini, gli innovativi mezzi elettrici che potranno essere restituiti in punti diversi da quello del prelievo. Alla decisione, assunta dalla Giunta comunale qualche giorno fa, seguirà un avviso pubblico per raccogliere le manifestazioni di interesse attraverso cui individuare un operatore del settore disposto ad attivare il servizio.



Per la vicesindaca Pamela Fussi si tratta di una sperimentazione che coinciderà con tutta una serie di eventi, primo fra i quali il Festival del Teatro, che attraverso Presente Sostenibile ha sperimentato nel corso degli anni forme di sostenibilità all'avanguardia nel campo delle manifestazioni culturali, trasformandosi in vero e proprio laboratorio di buone pratiche per il nostro territorio.



In questo senso, le diverse manifestazioni in programma per l’estate porteranno a Santarcangelo molti ospiti che potranno avvalersi dei monopattini per i loro spostamenti nel contesto urbano, una modalità sostenibile che rientra appieno nell’ambito delle valutazioni contenute nel Piano urbano della mobilità sostenibile in corso di redazione.



“Prevediamo di mettere a disposizione settanta monopattini fino al 31 agosto – dichiara la vicesindaca e assessora all’Ambiente Pamela Fussi – per aggiungere un nuovo tassello a quelle forme di mobilità sostenibile che privilegiano l’uso di mezzi leggeri e non inquinanti, diversificando l’offerta anche attraverso questo nuovo servizio di sharing di monopattini, il cui utilizzo dovrà avvenire nel rispetto delle regole”.



Nell’ambito dell’avviso pubblico per l’individuazione dell’operatore, saranno definite anche le limitazioni alla circolazione in determinate aree della città in aggiunta alla normativa nazionale, mentre nessun onere è previsto a carico dell’Amministrazione comunale.