Al via il Challenge Riccione con il triathlon sprint femminile: a vincere Sharon Spimi

Sport

Riccione

| 11:10 - 08 Maggio 2021

Il podio della gara femminile del Challenge Riccione.

Alle 9 e 30 di oggi, sabato 9 maggio, è partito il Challenge Riccione, la terza edizione della competizione sportiva internazionale di triathlon con la batteria femminile III Triathlon Sprint “Citta’ di Riccione”.



Sul primo gradino del podio la triatleta riminese Sharon Spimi, classe 1997 che ha dovuto combattere non poco con le onde nella gara di nuoto “ma sono stata contenta – affrema – ho potuto dimostrare le mie doti di nuotatrice”.



Sharon Spimi trionfa in casa con una prova di grande valore tecnico e che conferma una crescita solida e costante di un'atleta che sicuramente ha i numeri per ben figurare anche in panorama internazionale. Il podio completato da Luisa Iogna Prat e Bianca Seregni suggella il buon lavoro che DDS 7MP Triathlon Team sta conducendo già da alcune stagioni.