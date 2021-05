L’assessore regionale Irene Priolo in visita a Coriano. Spinelli: 'Si rinnova la collaborazione con la Regione'

Attualità

Coriano

| 09:40 - 08 Maggio 2021

L'assessore Priolo e la sindaco Spinelli.

Nel pomeriggio di venerdì 7 maggio Coriano ha ricevuto la visita di Irene Priolo assessore regionale all'ambiente, difesa del suolo e della protezione civile.

Come da programma si è valutata, insieme ai tecnici regionali, la prima fase progettuale della pista ciclopedonale sul fiume Marano che si inserisce nel progetto complessivo di quella che è la pista interstatale da Riccione a San Marino.

Al fine di incentivare il turismo legato alla mobilità lenta sono stati inseriti nella programmazione relativa agli anni 2021 e 2022 il progetto per la realizzazione della pista ciclopedonale sul fiume Marano con il recupero di un percorso che collegherà la frazione di Ospedaletto al Parco del Marano per un importo già finanziato di 250.000 euro ed un secondo progetto per la realizzazione di una pista ciclabile a S.Andrea in Besanigo dal centro fino al ponte sul rio Melo e al collegamento con la ciclabile di Riccione.

La pista ciclabile di S.Andrea in Besanigo, inserita nel Dup 2022 sarà finanziata con risorse derivanti dall'indennità di disagio ambientale, salvo si intercettino diverse fonti di finanziamento derivanti da contributi statali o regionali.

E' stata anche presentata la situazione del Rio Melo, Rio Besanigo e Rio Paglia , dove recentemente è stato aperto da alcuni volontari un passaggio pedonale e dove già dal mese di giugno 2020, era stato richiesto, da parte del comune di Coriano ai Servizi Tecnici di Bacino della Regione, un sopralluogo per la pulizia dell'alveo.

L’incontro sarà propedeutico ai lavori che l'amministrazione comunale ha intenzione di iniziare al più presto.

“Si riconferma la collaborazione istituzionale con la Regione – afferma la sindaco Domenica Spinelli - che in questi anni ha portato ottimi risultati sul territorio. Colgo l'occasione per augurare all’assessore Priolo buon lavoro anche nel nuovo incarico che andrà a ricoprire nella Conferenza Stato Regione.”