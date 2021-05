E' amministratore di sostegno della madre, ma le fa sparire 40mila euro dal conto

Cronaca

| 07:18 - 10 Maggio 2021

A insospettire il figlio della donna erano stati i prelievi non giustificati emersi dall'estratto conto.

Quarantamila euro spariti dal conto corrente e dal libretto di risparmio dell'anziana madre, somme prelevate tra l'aprile e il dicembre 2019. Un professionista riminese ha così presentato denuncia, nel febbraio 2020, contro l'avvocato che aveva assunto l'incarico di amministratore di sostegno della donna. A distanza di un anno e tre mesi non ci sono ancora novità di rilievo: l'indagato esercita ancora le stesse funzioni, con la possibilità che altre persone possano rimanere vittime di fatti analoghi. Dall’ incarico di amministrazione di sostegno nella vicenda è stato rimosso a distanza di diversi mesi. L'ipotesi di reato è il peculato, in quanto l'amministratore di sostegno, nominato dal giudice, svolge funzioni equiparabili a quelle di un pubblico ufficiale. A insospettire il figlio dell'anziana erano stati i prelievi non giustificati emersi dall'estratto conto di dicembre 2019.