Da Rimini a Fano con la droga nelle scarpe: in manette pusher 40enne, trovato con 32 grammi di cocaina

Cronaca

Rimini

| 18:39 - 07 Maggio 2021

La droga sequestrata.

Dalla Romagna in trasferta nelle Marche per spacciare, finisce così in manette un 40enne, già noto alle Forze dell’Ordine, di nazionalità albanese, ma domiciliato a Rimini, fermato dai poliziotti della Questura di Pesaro nella giornata di ieri. Il giovane, a bordo della sua auto, stava uscendo dal casello autostradale di Fano, era in compagnia di un coetaneo. Dopo un primo controllo, che non ha evidenziato nulla, è stata l’unità cinofila a “scovare”, nascosti nelle scarpe del 40enne, 6 involucri accuratamente termosigillati, contenenti cocaina per un peso complessivo di 32 grammi circa.



La successiva perquisizione domiciliare, a Rimini, ha portato al rinvenimento degli immancabili bilancini elettronici, di alcuni ritagli di plastica per il confezionamento delle dosi e di venti grammi di mannitolo, sostanza utilizzata per tagliare la droga e permettere quindi un guadagno maggiore.

Lo straniero è stato tratto in arresto e, a seguito di rito direttissimo, è stato condannato alla pena di 11 mesi di reclusione.