La Valmarecchia raccontata da un documentario di Rai 5

| 16:30 - 07 Maggio 2021

Dario Rocchi e Gianfranco Anzini durante le riprese.



Le telecamere di Rai Cultura, in una coproduzione Rai5 e Rai3, sono tornate in Romagna, e precisamente in Valmarecchia. In prima visione domenica 9 maggio, alle ore ore 22.05, andrà in onda su Rai5 il documentario "Stalle, poeti e castelli della Valmarecchia" del regista e autore Gianfranco Anzini, per "Di là dal fiume e tra gli alberi", programma giunto alla terza edizione che racconta i luoghi d'Italia attraverso la voce e le suggestioni delle persone che vivono su quei territori. Grazie allo sguardo e al racconto di un autore-regista, ogni puntata restituisce il 'sapore' di un luogo circoscritto, eppure così ricco di storie, aneddoti e scorci di vita vissuta.



Gianfranco Anzini nella prima stagione di ‘Di là dal fiume tra gli alberi’, ha anche realizzato una puntata su Rimini, seguendo la suggestione felliniana secondo cui esistono due Rimini distinte e cioè una città estiva e una invernale, molto diversa.



La puntata su Rimnini è visibile su RaiPlay al seguente link:

https://www.raiplay.it/video/2019/04/Di-la-dal-fiume-e-tra-gli-alberi---E11-c979646d-69ec-46b0-ad6c-3952068c889a.html