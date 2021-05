Scontro alla rotatoria, paura per un sedicenne in scooter: ricoverato con l'eliambulanza

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 16:23 - 07 Maggio 2021

Foto di repertorio.



Momenti di paura ieri sera (giovedì 6 maggio), intorno alle 19.30, per un 16enne di Bellaria Igea Marina, rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto in località Cagnona, alla rotatoria all'incrocio tra la via Ravenna e via Fratelli Cervi. Un'automobile Fiat 500, condotta da un 19enne sempre di Bellaria Igea Marina, si è immessa nella rotatoria da via Monteverdi, in direzione mare, mentre sopraggiungeva il ciclomotore guidato dal ragazzino, che procedeva in direzione Ravenna-Rimini. Il giovane in scooter si è scontrato così frontalmente contro la fiancata sinistra della vettura, finendo rovinosamente al suolo. E' stato ricoverato in codice di massima gravità al Bufalini di Cesena, con l'intervento dell'eliambulanza, e dimesso successivamente con prognosi di 40 giorni. Sul posto, per i rilievi del sinistro, la polizia Municipale.