Basket B, RivieraBanca si rafforza con la guardia Michele Pieroni

Sport

Rimini

| 15:33 - 07 Maggio 2021

Michele Pieroni e il ds Davide Turci.



RivieraBanca Basket Rimini comunica di aver perfezionato l'acquisto della guardia Michele Peroni, nativo di Oleggio (Novara), classe ’94, di 190 cm, per 84 kg, proveniente dalla Goldengas Senigallia, società in cui stava dispuntando un ottimo campionato, condito da numeri importanti che hanno consentito alla Goldengas di raggiungere i play off nella penultima giornata del campionato di Serie B, Girone C, disputata proprio ieri sera e vinta contro Fabriano.

Il primo ringraziamento va appunto alla società marchigiana che ha reso possibile il trasferimento del giocatore. Michele verrà presentato a stampa e tifosi nella mattinata di sabato (presentazione di cui vi daremo notizia).

Un grande acquisto che va nell'ottica di rinforzare ulteriormente la squadra di coach Bernardi in vista degli imminenti play-off, valutato anche in seguito all'esito dell'infortunio di Francesco Bedetti.

La società ha tutte le intenzioni di ben figurare in questa post season e questo acquisto è un segnale inequivocabile. "La speranza - si legge nella nora del club - è quella di poter rivedere i nostri tifosi al Flaminio e se questo non sarà possibile, vogliamo sentire e sentiremo in ogni caso la vicinanza di tutta la città".

Michele Peroni che vestirà la maglia numero 66, è un giocatore importante per la categoria, dotato di grande forza fisica, ottimo tiro sia da tre punti che in arresto tiro ed una difesa fisica ed asfissiante.

In questa stagione viaggia con 16.5 ppg, con il 36% al tiro da 3 e il 62,5% da 2 e con una media valutazione per partita di 15 punti. RBR e Peroni siglano un accordo valido fino a fine stagione.

Inizierà la sua avventura riminese già all'allenamento di oggi pomeriggio e prenderà parte all amichevole di domani pomeriggio al PALASGR.

P.s: Questa sera alle 19:30 diretta instagram con il D.S. Davide Turci e Michele Peroni, in modo da conoscerlo meglio e per dare ai tifosi l'opportunità di sentirlo e di fargli domande. Il ragazzo è estremamente entusiasta di questa nuova avventura e sarà un momento di condivisione interessante.