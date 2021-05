Moreno, il vigile che ha telefonato a 1880 riccionesi in quarantena Covid

Attualità

Riccione

| 14:42 - 07 Maggio 2021

Moreno Righetti durante il servizio.

Da marzo a oggi (venerdì 7 maggio) Moreno Righetti, agente della polizia municipale di Riccione, ha contattato 1880 persone, 700 solo la scorsa settimana, quale incaricato dei servizi alla persona del comune, al fine di offrire servizi (quali la spesa o andare in farmacia) alle persone in quarantena per l'emergenza Covid. Il servizio di chiamata è stato approntato dall'amministrazione comunale da marzo. "Abbiamo chiesto alle persone contattate se avevano bisogno di qualcosa e c'era un parente, un amico o un vicino in grado di prestare assistenza - spiega l'agente Righetti -. Nella gran parte dei casi, hanno risposto di avere già un familiare ad occuparsi di alcune faccende, ma tutti proprio tutti ci hanno ringraziato per la disponibilità e la vicinanza. E' stato un servizio molto apprezzato dalle persone che si sono sentite rassicurate e protette dal proprio Comune in un momento delicato". A chi non aveva bisogno, è stato comunque lasciato il recapito telefonico in caso di emergenze. "Credo sia stato un bel gesto nei confronti della comunità che davanti alle cose serie della vita si organizza per superare i momenti brutti", conclude Righetti.