Viserba, il Galeone e la Peter Pan si fondono:"Nasce la scuola del futuro"

Attualità

Rimini

| 14:11 - 07 Maggio 2021

Rendering del polo didattico.



L'amministrazione comunale di Rimini ha presentato oggi (venerdì 7 maggio) il progetto del nuovo polo didattico "Il galeone di Peter Pan", un programma di riqualificazione, con annessa fusione, che interessa il nido della scuola d'infanzia di Viserba “Peter Pan” e la scuola per l’infanzia il “Galeone". Saranno investiti oltre 3 milioni di euro, risorse che la giunta Gnassi intende reperire attraverso uno specifico bando del Ministero dell'Interno e del Miur.



Due i principi base: strutture scolastiche eco-sostenibili che garantiscano il più alto possibile risparmio energetico e spazi all'aperto dove svolgere attività di didattica, un'esigenza nata ai tempi della pandemia da Sars-CoV-2. L'amministrazione comunale dI Rimini parla di "scuola del futuro", dove si supera "il modello della didattica frontale" e si valorizzano "le opportunuità educative dell'ambiente naturale". L'elemento di fusione tra le due scuole sarà appunto lo spazio collettivo all'aperto condiviso tra le due strutture. Un giardino che sarà anche aula all'aperto, utilizzabile anche fuori dall'orario scolastico.



La riqualificazione degli edifici prevede l'utilizzo di elementi in legno integrati con la natura circostante e innovazioni tecniche per ridurre i consumi energetici.