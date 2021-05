Vandali alla piccola pista ciclistica di Serravalle, divelta la recinzione

Attualità

Repubblica San Marino

| 13:32 - 07 Maggio 2021

La recinzione divelta.



Vandali in azione alla pista ciclistica per mountain bike all'interno del parco Casa Laiala di Serravalle, a San Marino. Nella notte (tra il 6 e il 7 maggio) Ignoti hanno divelto la recinzione installata poche ore prima della società sportiva Juvenes Ciclismo per la sicurezza dei ciclisti impegnati nelle sedute di allenamento sul circuito. "Ieri la rete era stata montata e completata, questa mattina l'abbiamo trovata così - commenta la Juvenes Ciclismo in una nota - Qualche vandalo ha voluto salutarci e darci il benvenuto. Viva lo sport!".