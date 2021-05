Basket C Silver: Coppa del Centenario, Titans ad Acqualagna

Sport

13:11 - 07 Maggio 2021



Secondo appuntamento stagionale per i Titans che, dopo il successo con Recanati di domenica scorsa, viaggiano domani verso Acqualagna, dove alle 18 affronteranno una squadra reduce dalla bella vittoria di Urbania (66-71). I tamponi ai quali è stato sottoposto il gruppo squadra della Pallacanestro Titano in vista della trasferta hanno dato esito negativo e il match è alle porte.

Coach Porcarelli, qual è il tuo giudizio sul match di domenica scorsa?

“Ai ragazzi avevo chiesto lucidità in tutta la partita e sono stati bravi in questo, in una gara punto a punto è stato importante. A deciderla sono stati momenti in cui abbiamo lavorato bene in difesa e a rimbalzo d’attacco, oltre che nella tenuta dell’uno contro uno. Ci sono state palle perse, ma era la prima di campionato dopo tanto e l’emozione dopo più di un anno è normale che ci sia. Ora speriamo di migliorare anche sotto quel punto di vista. Palmieri e Pasolini? Hanno risposto in maniera super ma conosco il loro valore: non devono smettere di avere fiducia anche quando, ad esempio, potranno arrivare momenti negativi. L’importante è continuare sempre a giocare cercando anche di fare le cose semplici per dare un contributo costante alla squadra”

Cosa pensi di Acqualagna?

“Squadra molto tosta come tutto il nostro girone. Ha cambiato il roster con tre elementi di valore: il play Bianchi, Bacchiani che si era distinto nel Loreto Pesaro e Cecchini, ex di Fossombrone che dà equilibrio e grande sostanza. Squadra di assoluto livello che è andata ad espugnare con autorità un campo difficilissimo come quello di Urbania. Giocano bene a pallacanestro e hanno individualità di livello”

Quale sarà la chiave per i Titans in questa partita?

“Dobbiamo fare un passo in avanti rispetto all’ultima partita con Recanati. Bisogna migliorare nelle percentuali, nella gestione dei palloni e in tutte quelle cose che ci sono riuscite meno bene. Con lucidità ma senza perdere verve e freschezza. Con fiducia e dando tutto, senza rimpianti”.