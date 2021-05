Nicholas, lo studente dell'Alberghiero Malatesta terzo alla gara online dei cocktail

Attualità

Rimini

| 12:38 - 07 Maggio 2021

Anche quest'anno l'Istituto Alberghiero Malatesta di Rimini partecipa al Campionato Italiano Barman, promosso dall'apposita Federazione. Per la scuola riminese si è distinto Nicholas Renna, alunno della 5C, terzo nella competizione nazionale dedicata ai cocktail "Special..mente Barman". Lo studente riminese ha presentato la sua ricetta “Pink Cloud”: 6 cl di acqua di riso alle viole, 1 cl di succo di limone fresco, 2 cl di sciroppo alla tisana di rosmarino, 1 cl di acqua tonica, decorato con una nuvola di zucchero filato, accompagnato da food-pairing di pesce dell’Adriatico. Il concorso si è svolto in modalità on line: grazie al terzo posto, Nicholas potrà partecipare alla fase finale del Campionato Italiano Barman che si terrà a novembre 2021.