Riapre l’ufficio postale di Santarcangelo dopo i lavori di rinnovo

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 10:47 - 07 Maggio 2021

Ingresso dell'ufficio postale di Santarcangelo.

Terminati i lavori di ristrutturazione dell’ufficio postale di Santarcangelo. Rinnovati gli spazi interni

secondo il modello lay out con l’eliminazione delle barriere fra personale e clientela e il ribassamento del bancone di uno degli sportelli rendendolo a misura di disabile. Particolare attenzione è stata riservata alla sicurezza con la quasi totale eliminazione del contante attraverso dispensatori di denaro a tempo (roller cash) e il monitoraggio continuo della sala al pubblico attraverso centri di controllo remoti. Sono state inoltre predisposte tutte le misure per la prevenzione del covid-19: moduli in plexiglass agli sportelli, termoscanner e gel igienizzante all’ingresso, indicazioni sul pavimento per l’attesa di un congruo numero di clienti oltre a quelli serviti agli sportelli, cartelli informativi all’esterno sulle regole comportamentali per l’ingresso in sicurezza.



In questi ultimi giorni si è provveduto alle operazioni di smontaggio della struttura prefabbricata allestita nell’area retrostante all’ufficio di piazza Marconi, che ha garantito il servizio durante il periodo degli interventi, e al trasferimento di apparecchiature informatiche e documenti nei locali ristrutturati.



Il rinnovato ufficio postale di Santarcangelo sarà nuovamente a disposizione dei cittadini da lunedì 10 maggio con i consueti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35.

Attivo tutti i giorni h24 anche lo sportello ATM Postamat per prelievi, pagamento bollettini, ricariche telefoniche e altre operazioni consentite.