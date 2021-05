Bonaccini "valutiamo priorità vaccinale per gli operatori di spiaggia"

Attualità

Emilia Romagna

| 09:33 - 07 Maggio 2021

Spiaggia riminese.

"Noi non abbiamo nessuna isola, però - visto che stiamo mettendo al riparo la popolazione anziana e la popolazione fragile - stiamo valutando sulle spiagge romagnole e nei luoghi di maggiore affollamento turistico se vaccinare gli operatori, quelli degli stabilimenti balneari, una volta che abbiamo raggiunto i target per le età, con una via anche prioritaria". Così Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia-Romagna, ospite di Mattino Intanto ieri sono state di nuovo superate le 500 mila dosi di vaccino somministrate in un giorno in Italia, secondo il Commissariato all'emergenza. Per l'esattezza alle 4 di stamani risultavano somministrare 501.236 dosi.