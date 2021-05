Una raccolta fondi per donare le stanze degli abbracci alle due Rsa sammarinesi

Attualità

06 Maggio 2021

Stanza degli abbracci.



Il gruppo "Un sorriso per Norcia" ha avviato una raccolta di donazioni per finanziare l'acquisto di due stanze degli abbracci per le Rsa sammarinesi: il casale La Fiorina e Il colore del grano. Nelle stanze degli abbracci è possibile per gli ospiti vedere, parlare e abbracciare i propri parenti, in piena sicurezza, in quanto dotate di ingressi separati e di una parete divisoria in PVC morbida e trasparente.

Tutto ciò permetterà alle persone fragili di essere fisicamente vicine ai propri cari.

"Confidiamo nella generosità dei sammarinesi, più volte dimostrata nel periodo pandemico, per il successo della raccolta fondi", spiegano la Segreteria di Stato per la Sanità e l'Iss in una nota, ringraziando anche i proponenti.