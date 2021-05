Challenge Riccione, ecco tutte le modifiche alla viabilità

Attualità

Riccione

| 16:19 - 06 Maggio 2021





In coincidenza con le gare del Challenge Riccione 2021 sono previste modifiche alla circolazione.



Da venerdì 7 maggio dalle ore 20 e fino alle ore 20 di domenica 9 maggio non sarà possibile il transito e la sosta dei veicoli nella zona delle Terme, compreso tra piazzale Marinai d’Italia, piazzale S. Martino e viale Da Verazzano (fino alla rotatoria delle Farfalle). Nella stessa zona non sarà inoltre consentito l’accesso alle persone non facenti parte della competizione per le norme riguardanti l’emergenza Covid-19.



SABATO 8 MAGGIO Dalle ore 5 alle ore 14 non sarà possibile il transito e la sosta in viale Milano, viale Torino, viale Marsala, viale San Gallo. A Misano Adriatico non si potrà transitare e sostare fino alle ore 14 in via Litoranea Nord, via Stazione, fino alla rotatoria di Porto Verde (esclusa). A Riccione dalle ore 14 alle ore 18 non sarà possibile il transito e la sosta in viale Torino (dal viale S. Gallo), piazzale S. Martino, piazzale Marinai d’Italia, in viale Milano (dal viale Battisti al viale S. Martino). Per i residenti e le attività che dovranno accedere alla zona Abissinia si consiglia di utilizzare il viale Da Verazzano e il sottopasso di viale Michelangelo.



DOMENICA 9 MAGGIO A Riccione dalle ore 5 alle ore 19 non sarà possibile il transito e la sosta in viale Milano, viale D’Annunzio, viale Angeloni, viale Aosta, viale Alessandria, viale Saluzzo, viale Piemonte.



A Coriano dalle ore 8 alle ore 18 non sarà possibile transitare e sostare nella zona di Ospedaletto e in via Montescudo SP41, via Parco del Marano fino al confine con San Marino, via Chiesa, via Pedrolara, via Ca' Fornaci, via Piane, via Marano fino al confine con Riccione.



A Riccione dalle ore 8 alle ore 18 non sarà possibile transitare e sostare in viale Bellini, viale Tasso (dal viale Bellini al viale Parini) viale Parini (dal viale Tasso al viale Catullo), viale Catullo, viale Spalato, viale Martinelli, viale Trento Trieste, viale Vespucci e viale Saronno.



A Riccione le attività nella zona a mare della ferrovia non saranno raggiungibili con i veicoli nei suddetti orari, mentre saranno consentiti gli attraversamenti pedonali sul percorso quando le condizioni di gara lo permetteranno.



Alla cittadinanza è chiesta la massima collaborazione: si prega di seguire le indicazioni dei volontari e degli operatori di Polizia presenti agli incroci.