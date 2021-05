Coronavirus Rimini: 75 nuovi casi, deceduto 76enne

Attualità

Rimini

| 16:13 - 06 Maggio 2021

Bollettino Covid Emilia Romagna 6 maggio 2021.



A Rimini si registrano 75 nuovi casi di contagio al Sars- CoV-2, 32 sintomatici e 43 asintomatici. In settimana finora 222 casi, media di 55,5 casi al giorno (la più bassa dell'ultimo periodo). Cala a 16 il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva ed è stato comunicato il decesso di un 76enne.



In regione 824 nuovi casi su 30.249 (tasso di positività del 2,7%), 367 guarigioni e 19 decessi. Calano i ricoveri anche in Regione, in terapia intensiva sono 204 (-9 rispetto a ieri), 1.466 quelli negli altri reparti Covid (-77). Sul fronte vaccinazioni, sono 615.094 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale con due dosi.