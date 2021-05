Marijuana nel garage a San Marino, denunciato consumatore abituale di droga

Cronaca

Repubblica San Marino

| 15:02 - 06 Maggio 2021

Foto di repertorio.

Un uomo di nazionalità sammarinese è stato denunciato dalla Gendarmeria, dopo che nella sua abitazione, nella giornata di ieri (mercoledì 5maggio) sono stati ritrovati 70 grammi di marijuana (20 priva di Thc) e semi di canapa per altri 5 grammi. Lo stupefacente è stato rinvenuto in un garage in uso all'uomo e nella sua abitazione (separata dal garage). L'indagato è stato interrogato alla presenza del suo difensore, l'avvocato Marino Federico Fattori. E' stato denunciato, appurato che si trattava di un consumatore abituale di droga.