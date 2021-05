Sfratti Rimini, rinvio fino a 6 mesi. Gli inquilini tirano un sospiro di sollievo

Attualità

06 Maggio 2021

Il governo ha deciso di prorogare il blocco agli sfratti, che sarebbe scaduto il 30 giugno 2021. Per i provvedimenti di sfratto firmati dal giudice nel periodo dal 28 febbraio al 30 settembre 2020, è prevista proroga di 3 mesi, al 30 settembre 2021; per quelli del periodo compreso tra il 1 ottobre 2020 e il 30 giugno 2021, la proroga sarà di 6 mesi, fino al 31 dicembre 2021. Rimane al 30 giugno 2021 la data per gli sfratti già dichiarati esecutivi pre-pandemia, entro il 28 febbraio 2020.



A beneficio dei locatori di immobili abitativi è prevista l’esenzione fiscale per i canoni non percepiti anche per i contratti stipulati prima del 2020 (sino ad oggi solo per quelli successivi al 01/01/2020), purché la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento, disponendo che i canoni di locazione non percepiti “non concorrono a formare il reddito”.



Le Acli della provincia di Rimini, che gestiscono con il proprio CAF Acli centinaia di contratti di locazione sul territorio, per voce del vice presidente Emanuele Magnani, rilevano: "Alla luce delle misure adottate dal Governo, scongiurata una esecuzione di massa degli sfratti, risulta comunque necessario un maggior incentivo economico da parte della pubblica amministrazione, che non può fare ricadere solo sui piccoli proprietari gli effetti della pandemia che ha messo in ginocchio intere famiglie”. Per maggiori informazioni contattare le Acli allo 0541 784193.