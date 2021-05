Il patron del "Musica" di Riccione Tito Pinton rileva il Bagno 44. Si chiamerà "LaSpiaggia"

Attualità

Riccione

| 14:40 - 06 Maggio 2021



Dalla collina al mare. Tito Pinton del Gruppo Musica di Riccione annuncia di aver concluso l'accordo per la gestione dello stabilimento 44 “bagno Iolanda” per i prossimi 12 anni. L'affiatata crew del “Musica” è già al lavoro in vista dell'ormai imminente partenza della stagione estiva 2021 e si prepara ad accogliere i prossimi ospiti che sbarcheranno in Riviera e i clienti abituali dello stabilimento 44. In programma alcuni piccoli interventi di restyling, ma il cuore pulsante della proposta targata “LaSpiaggia” saranno attenzione al cliente e qualità dei servizi. Ampia sarà infatti l'offerta di comfort per coccolare e viziare la clientela del bagno 44. Il tutto all'insegna del benessere del relax: dal collegamento spiaggia-hotel con golf cart alla possibilità di prenotare via smartphone il proprio lettino con telo mare dedicato, dal servizio beauty con personale specializzato ai corsi di Sup (stand up paddle) che erano già uno dei fiori all'occhiello dello stabilimento al servizio di baby-sitting. Lo stabilimento potrà ospitare, compatibilmente con le nuove normative anti-Covid e con i regolamenti comunali in vigore, aperitivi, piccoli eventi e happening mondani nel segno dell'eleganza e della ricercatezza. Non ci sarà alcuna contaminazione tra mondo della discoteca e spiaggia. “Resteranno due offerte completamente distinte – spiega Tito Pinton, patron del “Musica” insieme all'imprenditore Giuseppe Cipriani -. LaSpiaggia, questo il nuovo nome, sarà infatti una stabilimento nel senso classico del termine, fortemente legata alla tradizione e ai valori della Riccione balneare ma dotata di servizi moderni e pensati su misura per una clientela esigente".



La gestione promette prezzi in linea con quelli di mercato. "Siamo entusiasti di affrontare questa nuova avventura e siamo pronti a collaborare attivamente e a lavorare in sinergia con tutti gli operatori delle spiagge di Riccione, che rappresentano per noi un punto di riferimento alla luce della loro esperienza e della loro professionalità". Chiosa la nota: "Con questa nuova iniziativa imprenditoriale si consolida ulteriormente il legame tra il Gruppo, la città di Riccione con l auspicio e l augurio di poter dare un ulteriore contributo al rilancio della Riviera romagnola in Italia e nel mondo, soprattutto dopo un anno così difficile".