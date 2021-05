A Secchiano si allenano i big della Moto, presente anche Andrea Dovizioso

Sport

| 07:38 - 08 Maggio 2021

Andrea Dovizioso in Alta Valmarecchia, qualche giorno fa, per una seduta di allenamento sulla pista di motocross in località Cantina, nel comune di Novafeltria. Il pilota forlivese, fino allo scorso anno impegnato nel mondiale di Motogp con la Ducati, non è l'unico, in questi giorni, ad essersi cimentato tra le curve della pista di Cantina. In sella sono saliti anche Alex Salvini, pilota specializzato in motocross ed Enduro, e Bruno Crivillin, giovane talento brasiliano dell'Enduro. Tutti e tre hanno girato su tempi inferiori al minuto e cinquanta secondi. "E' una pista omologata solo per gli allenamenti e soprattutto di inverno è molto frequentata, perchè ha un terreno che permette di cimentarsi in prove in condizioni molto difficili, con pista bagnata", spiega Maurizio Mazzini, uno dei volontari del Motoclub che gestisce l'impianto. "Siamo un gruppo di ragazzi della zona, il presidente del nostro Motoclub è Paolo Mazzini. Cerchiamo di portare avanti questa struttura che è qui da tanti anni", spiega. Oltre a grandi nomi della moto - da queste parti si sono visti anche i fratelli gemelli Alex e Sam Lowes e Ivo Monticelli, massima espressione attuale del motocross italiano -, tanti appassionati delle due ruote arrivano in Alta Valmarecchia, da Faenza fino a Macerata: "Generalmente sono test privati, anche i campioni girano per loro". L'Alta Valmarecchia si conferma ancora una volta territorio dalle grandi potenzialità sul fronte del turismo sportivo. E nel caso della pista di motocross, grazie alla passione dei volontari che la gestiscono con cura.