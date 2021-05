Ancora allerta meteo per vento, da lunedì 10 maggio torna il maltempo

Attualità

Rimini

| 13:30 - 06 Maggio 2021

Foto di repertorio.



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

Emissione del 06/05/2021 ore 11:40

Ancora ventilazione sostenuta specie sulle zone interne sia quest’oggi, giovedì 6 sia domani, venerdì 7 maggio; dalle ore 12 di giovedì 6 è valida un’allerta meteo per vento su tutto il territorio provinciale ad esclusione della fascia costiera.



Da sabato la presenza di una saccatura tra l’Atlantico e l’Europa occidentale favorirà l’elevazione di una figura d’alta pressione sul bacino del Mediterraneo, tuttavia destinato a durare poco: difatti da lunedì 10, l’evoluzione verso est della medesima saccatura determinerà una fase più perturbata anche sui nostri settori. Temperature che risulteranno miti e sopra la media per il periodo nel fine settimana poi in calo, specie da martedì 11 maggio. Di seguito i dettagli per il fine settimana.



Venerdì 7 maggio

Stato del cielo: nuvoloso al primo mattino con tendenza a schiarite alternate al transito di nubi-medio alte.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra i 12 e i 15 gradi, massime attorno ai 22/23 gradi sui rilievi e fin sui 24/25 gradi tra pianura e costa.

Venti: deboli-moderati da sud-ovest con rinforzi specialmente su fascia collinare ed appenninica; nella notte raffiche di burrasche sul crinale romagnolo. Tendenza ad attenuazione nel corso della serata, con rotazione dei venti dai quadranti orientali.

Mare: poco mosso sotto costa, temporaneamente mosso al largo. Moto ondoso in ulteriore aumento nella serata, fino a mosso anche sotto costa.

Attendibilità: alta.





Sabato 8 maggio

Stato del cielo: addensamenti nella prima parte di giornata a cui seguiranno ampie schiarite tra pomeriggio e sera.

Precipitazioni: non si esclude qualche piovasco o breve rovescio in prima mattinata sul tratto costiero, in rapido esaurimento.

Temperature: minime comprese tra i 9/10 gradi delle zone interne e i 12/13 gradi di pianura e costa; massime generalmente attorno a 16/18 gradi.

Venti: moderati da nord-est tra notte e primo mattino, in attenuazione; in seguito prevalenti deboli dai quadranti orientali con locali rinforzi su costa e crinale appenninico.

Mare: mosso con moto ondoso in graduale attenuazione.

Attendibilità: alta.



Domenica 9 maggio

Stato del cielo: sereno o poco nuvoloso con modesta attività cumuliforme sui rilievi nel pomeriggio.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra 9 e 11 gradi, massime comprese tra 19 e 22 gradi.

Venti: a regime di brezza.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: alta.



LINEA DI TENDENZA: l’evoluzione verso il bacino del Mediterraneo di una saccatura presente sull’Europa occidentale, andrà a determinare un progressivo aumento della nuvolosità lunedì 10 maggio, in un contesto ancora di stabilità. Peggioramento martedì 11 maggio con qualche breve rovescio o locale temporale al mattino, a cui seguiranno precipitazioni più diffuse dal pomeriggio e fin sulla prima parte di giornata di mercoledì 12 maggio, a più riprese. Nel complesso le temperature tenderanno a diminuire, portandosi su valori inferiori alla media del periodo.

