Bilancio di sostenibilità di Hera, a Rimini distribuiti 112 milioni di euro

| 12:18 - 06 Maggio 2021

Presentato il bilancio di Sostenibilità di Hera, focalizzato sul 2020.

La crescita sostenibile del Gruppo coinvolge anche il tessuto economico e sociale dei territori serviti, alcuni numeri: il valore economico distribuito a lavoratori, azionisti, fornitori, pubblica amministrazione e comunità locale, che nel 2020 è stato di 2.118 milioni, di cui 740 a fornitori locali (il 65% del valore complessivo delle forniture). Di questi, 112 milioni sono stati distribuiti nella sola area della provincia di Rimini (+6% circa rispetto al 2019), di cui 60 milioni ai fornitori locali (+11%), creando un indotto occupazionale di quasi 470 posti di lavoro; nell’ambito della stabilità del lavoro, nel 2020 i dipendenti a tempo indeterminato sono stati il 96,6%: nella provincia di Rimini i dipendenti sono circa 530 e i nuovi assunti lo scorso anno sono stati una ventina.

Nel complesso, le azioni intraprese dal Gruppo vanno dalla promozione dell’efficienza energetica alla transizione energetica e rinnovabili. Per fare alcuni esempi, sono state 6 mila le tonnellate di CO2 evitate nel solo 2020 grazie a 22 interventi di efficienza energetica portati avanti da Hera dal 2007 a oggi nell’area di Rimini, sia al proprio interno che al servizio di altri clienti. Tra questi, nel 2020, l’intervento di riqualificazione dell’illuminazione pubblica a Misano Adriatico, che da solo permette di evitare ogni anno l’emissione di 580 tonnellate di anidride carbonica e il consumo di oltre 320 tonnellate equivalenti di petrolio.

In Italia, tra le migliori dieci città con più di centomila abitanti per raccolta differenziata pro capite, Rimini si classifica al terzo (fonte Legambiente, Ecosistema urbano 2020) con 526 kg. Sul territorio provinciale, in cui Hera serve circa 320.000 cittadini, la raccolta differenziata è salita al 73% e a livello pro capite nel 2020, con le principali raccolte differenziate i servizi ambientali della multiutility hanno raccolto circa 129 kg di rifiuto organico, 78 kg di scarti verdi, 92 kg di carta e cartone, 57 di contenitori in plastica, 48 kg di vetro e 30 di rifiuti in legno. Per migliorare la qualità della raccolta, in diverse zone residenziali di Rimini i cassonetti stradali per la raccolta sono stati sostituiti con i nuovi contenitori Hera Smarty, i cassonetti innovativi e intelligenti con sistema di riconoscimento utente e di misurazione rifiuti, a cui accedere con la Carta Smeraldo.

Nel 2020, inoltre, grazie a una idea dell’HeraLab di Rimini, è stata realizzata nel corso dell’estate la campagna informativa “Occhio a cosa butti” per combattere l’inquinamento di mare e spiagge. Dalle affissioni alle attività on-line, residenti e turisti sono stati invitati a comportamenti sostenibili e virtuosi, per evitare il conferimento improprio di rifiuti domestici negli scarichi di wc e lavandini.

Per quanto riguarda l’idrico, è proseguito il Piano di salvaguardia della balneazione di Rimini, che ha l’obiettivo di eliminare i divieti alla balneazione attraverso la realizzazione di interventi strutturali sul sistema fognario-depurativo della città. Sono nove gli interventi completati a fine 2020, che hanno permesso di liberare 5.584 metri di spiaggia (pari a più del 50% del litorale cittadino).



Nel 2020 è proseguito il percorso per rendere sempre più digitali anche i clienti e il 22% dei clienti della provincia di Rimini riceve la bolletta elettronica. Nel 2020 sono state 3 mila le famiglie del riminese aiutate con la rateizzazione delle bollette, per un valore complessivo di 3 milioni di euro. Il Gruppo è da sempre attento anche alla promozione dell’educazione ambientale e nel 2020 ha coinvolto 93 mila studenti, di cui 10.700 nella provincia di Rimini, in attività gratuite riconvertite in forma digitale per poter essere fruite in modalità dad.