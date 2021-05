Nuova rotatoria tra la "Santarcangiolese" e la Sp 73, al via i lavori

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 11:51 - 06 Maggio 2021

La zona interessata dai lavori con le deviazioni.

La prossima settimana partiranno i lavori di realizzazione della nuova rotatoria su cui convergono la SP 14 “Santarcangiolese” e la SP 73 “Pontaccio Macello”, importante nodo nel sistema di viabilità della Valmarecchia, frutto dell’intesa della Provincia con i Comuni di Poggio Torriana e Santarcangelo e di un investimento della Provincia pari a 350 mila euro.

Durante i lavori, che dureranno circa 150 giorni lavorativi, si cercherà di ridurre al massimo i disagi per la circolazione. E’ prevista segnaletica di preavviso lavori con possibili code nelle arterie principali che conducono al cantiere per evitare per quanto possibile il transito di veicoli. Nell’area dei lavori sono previste limitazioni:

• Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri o semaforo sulle SSPP 14 e 73 per 100 metri, a monte e a valle della rotatoria.

• Istituzione del senso unico sulla Sp 73, con direzione Camerano, durante alcune fasi lavorative. Deviazione conseguente sulla SP 14bis.

• Istituzione divieto di transito per i veicoli superiori a 35 quintali, eccetto quelli autorizzati (trasporto pubblico e servizi raccolta rifiuti o autorizzati) su via Ripa Bianca, via Delle Ginestre, via Dante Alighieri e via Alfredo Panzini nel Comune di Poggio Torriana.

Per evitare disagi e incolonnamenti, si invita ad utilizzare percorsi alternativi e in particolare il tratto stradale Via Collina e Sp14 bis.

La provincia ringrazia fin d’ora i cittadini che cercheranno, per quanto possibile, di evitare il transito sulle strade interessate dal cantiere utilizzando la viabilità alternativa.