San Marino, ottimi risultati per l'Atletica leggera al Meeting di Misano Adriatico

| 10:36 - 06 Maggio 2021

Le atlete del Gruppo Podistico Atletico di San Marino.

La staffetta femminile giovanile (13-14 anni) del Gruppo Podistico Atletico di San Marino composta da Lavinia Valtancoli, Sofia Biordi, Chiara Guidi e Shaara Albani supera sé stessa al Meeting giovanile di Misano Adriatico che si è svolto il 5 maggio. Dopo il 58’’01 realizzato a San Marino 10 giorni fa, le atlete sammarinesi si sono concentrate sulla preparazione dei cambi sotto la guida della Coach Ylenia Gasperoni. Una gara che è partita bene con la più giovane del quartetto, Lavinia Valtancoli. L’atleta tredicenne ha ben interpretato la partenza dai blocchi ed è riuscita a trasmettere il testimone alla più esperta Sofia Biordi che ha dato il distacco alle altre staffette in gara fin dalla seconda frazione. Chiara Guidi, alle prime esperienze competitive, non si è lasciata impressionare dalle avversarie ed ha consegnato il testimone in seconda posizione a Shaara Albani. La velocista quattordicenne si è lanciata sul traguardo con una velocità che non ha lasciato scampo alle avversarie. 57’’1 è il tempo finale ottenuto dalla squadra sammarinese .



Matias Francini ha vinto la gara dei 80m, correndo in 10’’3 con un forte vento contrario.



Amalia Zanotti ha migliorato il suo personale nel salto in lungo con la misura di 3.81m.



“E’ un risultato di squadra che mi rende orgogliosa di questo gruppo per l’impegno che tutti ci stanno mettendo e il netto miglioramento della prestazione cronometrica ne è la prova” dichiara la Coach Ylenia Gasperoni.