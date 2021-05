Centri estivi Uisp Rimini pronti a ripartire in sicurezza

Attualità

Rimini

| 10:25 - 06 Maggio 2021

Bambini al centro estivo.

Torna un appuntamento abituale di ogni inizio estate: quello con i Centri Estivi MultiSport UISP Rimini.

I centri UISP rappresentano una risorsa sul territorio per quei genitori che, lavorando, non hanno la possibilità di occuparsi a tempo pieno dei propri figli e sono la soluzione ideale per bambini e ragazzi dai 3 agli 11 anni per recuperare la socialità perduta in questi mesi di pandemia, stare all'aria aperta con giochi, divertimento e didattica, il tutto seguiti da istruttori professionisti.

I Centri Estivi MultiSport UISP Rimini si svolgeranno da giugno fino a fine agosto nella zona di Bellariva/Marebello, a Viserba (zona Centro Studi) e nella zona di viale Tripoli.

Anche l'estate che sta per cominciare, come lo scorso anno, sarà contraddistinta dalle norme imposte dall'emergenza Coronavirus. Resta viva in tutto lo staff UISP la speranza di un allargamento delle misure prima dell'inizio dei centri, ma fino ad allora, nel rispetto delle indicazioni di Comune e Regione, i Centri Estivi MultiSport UISP Rimini saranno a numero chiuso.