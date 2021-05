A Riccione sbarca Deliveroo e cerca rider per effettuare le consegne

Attualità

Riccione

| 09:35 - 06 Maggio 2021

Il servizio sbarca anche a Riccione.

Deliveroo sbarca a Riccione. La città rientra nelle sei nuove località dove da questo mese sarà possibile ordinare dai ristoranti preferiti tramite la piattaforma online delle consegne a domicilio. «Vogliamo diventare la società di riferimento per il cibo e vogliamo farlo con i servizi tecnologici più avanzati», spiega Matteo Sarzana, general manager Deliveroo Italia. Chiunque possieda una bici, una moto o un'auto, può presentare domanda per collaborare con la piattaforma www.deliveroo.it/apply. La Perla Verde rientra nelle sei nuove località dove da questo mese sarà possibile ordinare dai ristoranti preferiti tramite la piattaforma online. Per diventare ristorante partner richieste via web su restaurants.deliveroo.com/it-it/.