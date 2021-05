Interessi bassi, Federconsumatori lancia la class action per i buoni fruttiferi postali

Attualità

Rimini

| 09:17 - 06 Maggio 2021

"Ai risparmiatori sono state ingiustamente sottratte ingenti quote dei propri risparmi".

Da tempo Federconsumatori è impegnata nella tutela dei cittadini che avevano scelto di investire i propri risparmi sottoscrivendo buoni fruttiferi postali e, al momento della riscossione, si sono visti riconoscere un importo nettamente inferiore al dovuto. Si tratta, spiega Federconsumatori, di "una vera e propria ingiustizia, che ha sottratto a molti cittadini somme a volte anche ingenti". Per far valere i diritti di questi risparmiatori e per permettere loro di ottenere il giusto riconoscimento del danno subito, Federconsumatori ha deciso di promuovere una class action rivolta a tutti i possessori di buoni fruttiferi postali serie Q emessi dopo il 1 luglio 1986 e riscossi entro il 19 maggio 2021.



Per aderire sarà necessario compilare la pre-adesione sul sito www.serieq.it inviando tutti i dati necessari per predisporre l’azione collettiva , o rivolgersi agli sportelli e numeri di Federconsumatori Rimini. "Una class action che permette di far valere in una sola azione e con costi estremamente contenuti i diritti di molti cittadini vittime della stessa ingiustizia - aggiunge Federconsumatori - siamo convinti che, uniti, riusciremo ad ottenere il riconoscimento dei diritti di piccoli risparmiatori ai quali sono state ingiustamente sottratte ingenti quote dei propri risparmi".



I possessori di buoni fruttiferi postali non compresi in questa class action possono comunque richiedere informazioni e assistenza agli sportelli di Federconsumatori. "I tempi sono ristretti - sottolinea Federconsumatori Rimini - entro metà maggio la class action dovrà essere presentata, invitiamo perciò tutti i risparmiatori interessati ad aderire al più presto" contattando gli sportelli dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 al 0541779989 o alla mail segreteria@federconsumatoririmini.it.