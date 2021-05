Avete bisogno di una traduzione? Ci pensa Espresso Translations

Attualità

Nazionale

| 08:35 - 06 Maggio 2021

Il conoscere le lingue, in particolar modo l'inglese ed altre più “emergenti” come il cinese ed il russo, è ormai una pratica ben consolidata sia a livello della popolazione che delle diverse attività commerciali. Oltre alla scuola, infatti, nei settori dell'alta finanza e della ristorazione vi è sempre bisogno di interpreti e traduttori nei diversi idiomi.



La stessa cosa vale anche per la comunicazione e la promozione della propria attività, perché limitarsi solo alla propria lingua oppure all'inglese? È sempre meglio diversificare i canali in modo tale da poter risultare ancora più visibili ed “appetibili” a livello globale.



Per tale motivo sempre più siti, blog e video sono disponibili in più idiomi, ma occorre prestare anche la giusta dose di attenzione e professionalità. Quindi non è mai una buona idea affidare una traduzione intera a chi “mastica” un po' la lingua desiderata, è più consigliabile fare riferimento ad una realtà più consolidata e adatta allo scopo.



Ma a chi rivolgersi esattamente? Di agenzie e servizi online ce ne sono parecchi, questo è vero, ma con grazie alla professionalità dell'agenzia Espresso Translations avrete la certezza matematica di traduzioni per testi e video in oltre 150 lingue. Ma vediamo un po' meglio di che cosa si tratta nello specifico!



Chi è l'agenzia Espresso Translations



Espresso Translations è un'agenzia di traduzioni con sede a Milano ed è una tra le più famose sia a livello italiano che nel capoluogo lombardo.



Grazie alla loro esperienza di anni in fatto di traduzioni (da ricordare che è dotata della certificazione ISO 17100: 2015), Espresso Translations garantisce una trasparenza parola per parola ed una revisione costante da parte di traduttori professionisti ed esperti del settore.



Qualunque sia la vostra realtà professionale o necessità, Espresso Translations garantisce una traduzione nelle lingue europee, americane, asiatiche ed africane per un totale complessivo di più di 150 idiomi diversi. Davvero niente male come offerta, non siete d'accordo anche voi?



Che cosa può fare Espresso Translations per voi



L'agenzia Espresso Translations offre dunque servizi di traduzione in più lingue, revisione, trascrizione e sottotitolaggio per testi, video ed anche per file audio.



Tali servizi si possono poi “estendere” a traduzioni di certificati ufficiali, documenti, siti web ed anche curriculum vitae per, magari, trovare lavoro anche all'estero. Del resto, non si può mai sapere che cosa abbia in serbo per noi la vita privata e quella lavorativa perciò è sempre meglio essere ben preparati a qualsivoglia tipo di “scenario linguistico”.



Tra i tanti clienti che possono testimoniare l'affidabilità e la professionalità degli svariati servizi offerti dall'agenzia milanese ci sono realtà di rilievo come Forbes, WWF, Amazon ed altre grandi aziende internazionali.



