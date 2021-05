Riminesi bloccati dal freddo durante un'escursione sui monti Sibillini

Attualità

| 08:15 - 06 Maggio 2021

I soccorsi in aiuto dei due ragazzi - Foto del Soccorso Alpino e Speleologico Marche Cnsas.

Due riminesi che volevano fare un'escursione sul Monte Sibilla sono stati costretti a chiamare i soccorsi. E' successo martedì intorno alle 18 quando è intervenuta una squadra del Cnsas Soccorso Alpino e Speleologico di Montefortino (Fermo). I giovani avevano intenzione di bivaccare con la tenda sulla forcella sotto Cima Vallelunga ma sono stati colti impreparati dalle forti raffiche di vento che in cresta infuriano da giorni. Hanno così chiamato il 112. I tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico li hanno trovati infreddoliti a causa anche del vestiario leggero, non adatto alle temperature che in quota sono ancora tipicamente invernali. Recuperato tutto il loro materiale, i due sono stati quindi ricondotti in sicurezza sul sentiero e accompagnati alla loro macchina con i mezzi dei Vigili del Fuoco.